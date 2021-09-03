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Події

У Львівській області вантажівка врізалася у магазин: загинули чотири людини

19:19 3 вересня 2021
ДТП

У Львівській області, де в кінці серпня в аварії загинула 11-річна дівчинка, сталася ще одна ДТП, в якій загинули чотири людини, у тому числі підліток, передає «Львівський портал».

Трагедія трапилася у місті Рудки на вулиці Самбірській близько о пів на п'яту дня.

Водій тягача «Рено» не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в'їхав у продуктовий магазин.

Від удару частина будівлі обвалилася.

Очевидці також стверджують, що водій, зрозумівши ситуацію, намагався попередити людей на вулиці сигналом. За наявною інформацією, вантажівка перевозила 20 тонн щебеню й рухалася зі швидкістю близько 100 км / год.

За інформацією свідків, відразу після аварії очевидці самостійно відсунули вантажівку й дістали з-під неї тіла водія та двох загиблих жінок.

Крім того, травми отримала неповнолітня дівчинка-пішохід. Її доставили до лікарні, але врятувати дитину не вдалося.

На місці аварії працюють слідчі Львівської транспортної поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 2 вересня на трасі Київ — Чоп сталася смертельна ДТП, в якій загинула дівчина поліціянтка, ще один співробітник поліції був ушпиталений з важкими травмами. Раніше на цій же автодорозі в районі села Птича водій Renault Trafiс не впорався з керуванням та врізався у відбійник — двоє людей загинули.

Фото https://suspilne.media/, https://wz.lviv.ua

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