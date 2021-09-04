«Лесю давай»: копи- «любителі літератури» вимагали хабар «оригінальним» способом

В Запоріжжі днями стався інцидент, під час якого патрульні поліціянти незвичайним способом натякали порушнику, що хочуть від нього хабар.

Замість «тривіального» «давай 200 грн» вони запропонували «вирішити ситуацію» за допомогою «Лесі».

Сам порушник не зовсім зрозумів поліціянтів, але про всяк випадок зняв те, що відбувається на відео.

«Урок літератури від копів. У Запоріжжі патрульні незвичайним чином натякали на хабар за порушення: вони просили „Лесю“ і тільки після неї водій міг бути вільний», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Україна в шоці».

Сам порушник не був упевнений, що саме хотіли правоохоронці, тому був змушений уточнювати. «Лесю даєш?» — чути голос одного з поліціянтів.

«Що таке Леся?» — перепитує чоловік.

У коментарях чоловіку пояснили, про що йде мова.



Раніше «ФАКТИ» писали про хабарі у валюті, на яких впіймали українських чиновників. Так 15 тисяч доларів США вимагав за сприяння у вступі до аспірантури декан факультету одного з харківських вишів. А в Кропивницькому на хабарі у 20 тисяч доларів затримали керівника Льотної академії та його підлеглого.

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