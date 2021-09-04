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Ковтають капсули з миючими засобами: серед підлітків стає популярним новий небезпечний челендж

13:25 4 вересня 2021
TikTok

У популярному серед дітей і підлітків додатку TikTok знову з'явився «Пуд-челендж», суть якого полягає в тому, щоб з'їсти подушечку з гелем для прання на камеру і опублікувати. Так, діти ковтають порошкові капсули, а потім опиняються в лікарні з важкими опіками, повідомляє ТСН.

Так, підлітки на камеру або заради цікавості ковтають капсули з миючими засобами. Щомісяця в лікарню забирають 15−20 дітей, які випили агресивну речовину.

Голова Всеукраїнського союзу парамедиків Ярослав Вус каже, що серед підлітків повернувся тренд зняття відео, на якому ковтають капсули для прання. Дітей в лікарні шпиталізують з опіками.

«Опіки ротової порожнини, стравоходу, шлунково-кишкового тракту. Таке враження, що печія. Коли люди починають запивати водою, пече стравохід. Іноді виникає блювота. Найгірше в цьому те, що стравохід набрякає, а коли заживає, то стає набагато вузчим. Коли він стає набагато вузчим, то людина потім не може нормально їсти», — розповів лікар.

За його словами, під час перших таких симптомів потрібно їхати в найближчу лікарню, а не намагатися промити шлунок самостійно.

Зазначимо, що так званий «Пуд-челендж» був популярний в TikTok ще в 2018 році. Потім тренд пройшов, але він знову повертається.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Великобританії школярка, намагаючись повторити трюк з TikTok, проковтнула 15 магнітних кульок і ледь не померла.

Фото pixabay.com

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