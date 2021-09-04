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Події

Відвезли у невідомому напрямку: в Криму окупанти після обшуків затримали заступника голови Меджлісу

14:19 4 вересня 2021
Наріман Джелял

У суботу, 4 вересня, в окупованому Криму після обшуку вивезли у невідомому напрямку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Про це повідомив постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич.

Кориневич повідомив, що після обшуків російські силовики вивезли Джеляла з його будинку у невідомому напрямку.

Пізніше омбудсмен Людмила Денисова написала, що затриманого доправили до управління ФСБ РФ в Криму.

У Кримській правозахисній групі також повідомили, що рано вранці Наріман Джелял опублікував на своїй сторінці у соцмережі інформацію про обшуки, які проходили вночі в будинках кримських татар.

За його інформацією, близько першої години ночі у селі Первомайське Сімферопольського району у будинку Ахтемова Азіза співробітниками поліції був проведений обшук. Після обшуків затримали ще двох кримських татар — Ельдара Одаманова та Азіза Ахтемова.

Представництво президента України в АР Крим відреагувало на затримання Нарімана Джеляла. Дії російської окупаційної влади пов'язують з його участю у саміті «Кримська платформа».

Згодом стало відомо, що прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження за фактом затримання.

Про те, як російські силовики розправляються з неугодними кримськими татарами на окупованому півострові в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото facebook.com/crimeansolidarity

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