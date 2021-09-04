Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві: названю попередню причину загоряння

Криміналісти визначили причину пожежі в київському костелі Святого Миколая 3 вересня. Займання сталося через коротке замикання в органі, а масштабною пожежа виявилася, оскільки працівники костелу не відразу викликали рятувальників, а намагалися загасити полум'я самотужки. Про це заявив голова МВС Денис Монастирський.

Пожежа виникла через коротке замикання

За результатами огляду місця пожежі стало зрозуміло, що орган з дерев'яним корпусом, створений на початку 80-х, було знищено вогнем, і відновленню інструмент не підлягає. Костелу потрібен новий орган. Вартість відновлювальних робіт всередині будівлі, нової системи освітлення, закупівлі і установки великого органу на заміну інструменту від Rieger-Kloss оцінюють в десятки мільйонів гривень.

Реставраторам доведеться замінити систему освітлення

Пожежники прибули на місце через 6 хвилин після надходження сигналу про надзвичайну подію, незабаром пожежу було локалізовано, а потім і ліквідовано. Завдяки оперативності рятувальників, конструкція будівлі залишилася цілою, існуванню костела ніщо не загрожує, а надзвичайний інцидент обійшовся без загиблих.

Вигоріли 80 квадратних метрів будівлі

У Мінкультури складають повний список пошкоджень всередині костелу. Де будуть проходити виступи оркестру, який діяв при Будинку органної та камерної музики, поки немає даних — музикантам для концертів та репетицій шукають нове місце.

Костел Святого Миколая

Нагадаємо, вогонь пошкодив 80 квадратних метрів будівлі. Джерело вогню знаходилося між першим і другим поверхом костелу, звідти полум'я швидко поширилося на стіни і дах.

Фото ДСНС/Telegram, Олександр Ткаченко/Telegram

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