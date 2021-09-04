«П'яна» ДТП на Хортиці: п'ятирічна дівчинка померла в лікарні

У Запоріжжі, неподалік якого нещодавно у страшній ДТП заживо згоріли чотири людини, померла 5-річна дівчинка, яку разом з батьками збив водій у стані алкогольного сп'яніння 29 серпня на острові Хортиця. Про це повідомила речниця Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олена Лебединська, повідомляє Суспільне.

Таким чином, кримінальне провадження буде перекваліфіковане на ч.2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, яке спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження». Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

ДТП сталася близько 20-ї години на автодорозі між кафе «Козацьке подвір’я» та будинком відпочинку «Пектораль». Водій автомобіля «Honda Accord», 1972 року народження перевищив швидкість і скоїв наїзд на пішоходів: чоловіка і жінку 1986 та 1993 років народження, а також їхню малолітню доньку.

Обох батьків з численними травмами доставили до лікарні, а дитину з політравмою шпиталізували до Запорізької обласної дитячої лікарні. Водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявлено 1,6 проміле алкоголю.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на трасі Київ-Чоп сталася ДТП, в результаті якої загинула людина, ще 11 отримали травми.

Фото: Національна поліція

222

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter