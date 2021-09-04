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Події

Екстрена посадка літака Ларнака — Львів: всі подробиці

17:28 4 вересня 2021
літак

Вдень 4 вересня в аеропорту Львова виникла позаштатна ситуація. Як повідомила адміністрація аеропорту, в літаку, який прилетів з Кіпру і збирався виконувати посадку, виникли проблеми з передньою стійкою шасі. В аеропорт були направлені екстрені служби: пожежні бригади, машини швидкої допомоги.

самолет
Літак виконав посадку о 12.39

Про технічні проблеми в літаку, що виконував рейс WZZ6715 Ларнака — Львів, екіпаж повідомив за 20 хвилин до посадки. У підсумку допомога рятувальників не знадобилася, лайнер благополучно сів в 12:39, ніхто з людей на борту не постраждав.

Всього в літаку перебував 131 пасажир. В основному це туристи, які відпочивали на курортах Кіпру.

За інформацією «Варта», літак відбуксирували до старого терміналу аеропорту.

самолет
Літаку належить пройти діагностику

Нагадаємо, в нинішньому літньому сезоні Кіпр ввів досить суворі умови для українських туристів. На курортах готові бачити українців лише при наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або зі свідоцтвом про вакцинацію.

Фото аеропорт Львів / Facebook, varta1.com.ua

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