У Польщі відреагували на загибель 25-річного українця: що відомо

У Польщі почали розслідування підозрілої смерті 25-річного українця в місті Вроцлаві. До грубих дій поліцейських при затриманні громадянина України є багато питань. Деяких силовиків вже покарано. Про це, як повідомляє Polskie Radio, заявив віце-міністр внутрішніх справ Мацєй Вонсік.

25-річний Дмитро Н. був виявлений поліцією в автобусі Вроцлава. Перевіривши документи і з'ясувавши, що чоловік п'яний, поліція доставила його у витверезник. Там, поліція застосувала силу до затриманого, а той задихнувся і помер.

Віце-міністр наполягає, що винних потрібно суворо покарати, тим більше, що це вже не перший випадок, коли, вгамовуючи порушників, поліція застосовує надмірну силу і затриманий помирає. У серпні в Любіні після затримання поліцією помер 34-річний поляк — його навіть не довезли до дільниці. Але з іншого боку, зазначає Вонсік, не можна вдаватися до колективної відповідальності, потрібно дочекатися закінчення розслідування.

Нагадаємо, записи з камер спостереження в витверезнику, куди поліція привезла українця Дмитра Н., свідчать, що силовики били і душили затриманого. Четверо поліцейських відсторонено від роботи, ще двох збираються звільнити зі служби.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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