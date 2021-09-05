Мама у сусідів, тато спав: у Маріуполі трирічну дівчинку госпіталізували з опіками

Залишені поруч з малюками сірники знову призвели до пожежі. Після НП в Миколаївській області схожа історія трапилася 4 вересня в Маріуполі. Трирічна дівчинка, граючи з сірниками, підпалила на собі одяг. Дитина отримала сильні опіки і була госпіталізована, повідомляє поліція області.

Встановлено, що коли сталася пожежа, мати дівчинки була в сусідів. Дитину жінка залишила на співмешканця, але той доглядати ні за ким був не в змозі, так як міцно заснув після зловживань алкоголем.

Наразі постраждала дівчинка в опіковому відділенні, і за її життя борються лікарі. Дорослі члени сім'ї і раніше стояли на обліку в соцслужбах, а зараз щодо пари відкрите кримінальне провадження про злісне невиконання батьківських обов'язків. Горе-батькам загрожує обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області дитячі ігри з вогнем на сіннику призвели до смертельної пожежі, а в Одеській області батько невміло розтоплював піч, через що сталася пожежа, і постраждали троє дітей.

Фото pixabay.com

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