Друга за тиждень НП з українськими туристами на Кавказі: загинув альпініст із Львова

У суботу, 4 вересня, під час спуску з гори Тетнульд в Грузії загинув український альпініст зі Львова Петро Борис. Раніше на Кавказі лавина накрила трьох туристів з України. Про загибель Петра Бориса повідомила в Facebook Національна скаутська організація «Пласт».

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Трагічна подія сталась в Грузії. Невтомний мандрівник здійснив сходження на гору Тетнульд (з грузинської — „Біла гора“) в регіоні Верхня Сванетія, Грузія. Висота — 4852 м. Загинув після завершення сходження», — сказано в повідомленні.

Гора Тетнульд — вершина головного Кавказького хребта. Про сходження на неї Петра Бориса повідомляв у Facebook курінь «Сіроманці».

Петро Борис

Раніше повідомлялося, що дві українки підкорили гору, яка вважається найскладнішою для сходження в світі.

Заголовне фото: https://ua.depositphotos.com, фото в тексті: «Пласт»

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