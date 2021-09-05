26.83 / 27.03 31.70 / 32.08
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Друга за тиждень НП з українськими туристами на Кавказі: загинув альпініст із Львова

16:31 5 вересня 2021
Кавказ

У суботу, 4 вересня, під час спуску з гори Тетнульд в Грузії загинув український альпініст зі Львова Петро Борис. Раніше на Кавказі лавина накрила трьох туристів з України. Про загибель Петра Бориса повідомила в Facebook Національна скаутська організація «Пласт».

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Трагічна подія сталась в Грузії. Невтомний мандрівник здійснив сходження на гору Тетнульд (з грузинської — „Біла гора“) в регіоні Верхня Сванетія, Грузія. Висота — 4852 м. Загинув після завершення сходження», — сказано в повідомленні.

Гора Тетнульд — вершина головного Кавказького хребта. Про сходження на неї Петра Бориса повідомляв у Facebook курінь «Сіроманці».

Петро Борис

Раніше повідомлялося, що дві українки підкорили гору, яка вважається найскладнішою для сходження в світі.

Заголовне фото: https://ua.depositphotos.com, фото в тексті: «Пласт»

16

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ

У три рази нижче: глава «Нафтогазу» назвав ціну на газ для населення у новому опалювальному сезоні

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

машуковський і Могилевська

«Будеш погано поводитися»: Машуковський виклав «компромат» на Могилевську

Електроенергія

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.