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Події

Психічно нездоровий «терорист» погрожував вбивством Зеленського: ЗМІ дізналися подробиці

19:06 5 вересня 2021
Терорист

В СБУ зателефонував невідомий, який заявив, що плануються вбивство президента Володимира Зеленського та озброєна атака на будівлю Верховної Ради. Про це повідомляє «Сегодня».

«Співробітники Служби оперативно зреагували та відпрацювали цей дзвінок. Зловмисником виявився чоловік без певного місця проживання, з ознаками психічних розладів. Зараз йде перевірка та вживаються необхідні заходи», — сказали в Службі безпеки України.

В СБУ пообіцяли найближчим часом опублікувати у себе на сайті повну версію подій.

Нагадаємо, в Запоріжжі нетверезий «терорист» вимагав вертоліт і мільйон доларів — він погрожував підірвати торговий центр. А в Кривому Розі обіцяв влаштувати теракт п'яний «агент ФСБ» — казав, що влаштує вибух у багатоквартирному будинку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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