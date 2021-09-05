У Житомирі вбили молоду жінку та її дитину, а злочин намагалися приховати пожежею

У неділю, 5 вересня, в результаті спецоперації поліція затримала 22-річного жителя Житомира за підозрою у вбивстві матері та дитини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Тіла жінки та дитини з ознаками насильницької смерті виявили після ліквідації пожежі в квартирі п'ятиповерхового будинку.

пожежа

Правоохоронці встановили, що зловмисник зник з місця події на автомобілі, який належав загиблої жінці, а з квартири зникли ювелірні вироби з золота.

В операції з перехоплення зловмисника брали участь 200 поліцейських. При затриманні у чоловіка були вилучені докази його причетності до злочину. Він визнав провину.

Попередньо встановлено, що подвійне вбивство було скоєно для заволодіння речами жінки. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

затриманий

Нагадаємо, що в Києві жінка вбила чоловіка одним ударом ноги.

Фото: відділ комунікації поліції Житомирської області

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