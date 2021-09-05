26.83 / 27.03 31.71 / 32.08
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Житомирі вбили молоду жінку та її дитину, а злочин намагалися приховати пожежею

23:10 5 вересня 2021
На місці події

У неділю, 5 вересня, в результаті спецоперації поліція затримала 22-річного жителя Житомира за підозрою у вбивстві матері та дитини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Тіла жінки та дитини з ознаками насильницької смерті виявили після ліквідації пожежі в квартирі п'ятиповерхового будинку.

пожежа

Правоохоронці встановили, що зловмисник зник з місця події на автомобілі, який належав загиблої жінці, а з квартири зникли ювелірні вироби з золота.

В операції з перехоплення зловмисника брали участь 200 поліцейських. При затриманні у чоловіка були вилучені докази його причетності до злочину. Він визнав провину.

Попередньо встановлено, що подвійне вбивство було скоєно для заволодіння речами жінки. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

затриманий

Нагадаємо, що в Києві жінка вбила чоловіка одним ударом ноги.

Фото: відділ комунікації поліції Житомирської області

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електроенергія

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

пенсіонери

Більше 35 років стажу: як розрахувати доплату до пенсії

газ

У три рази нижче: глава «Нафтогазу» назвав ціну на газ для населення у новому опалювальному сезоні

Банкомат

Термінали не працюватимуть, картки заблокують: «ПриватБанк» попередив клієнтів про проблеми 4 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.