У Житомирі вбили молоду жінку та її дитину, а злочин намагалися приховати пожежею
У неділю, 5 вересня, в результаті спецоперації поліція затримала 22-річного жителя Житомира за підозрою у вбивстві матері та дитини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
Тіла жінки та дитини з ознаками насильницької смерті виявили після ліквідації пожежі в квартирі п'ятиповерхового будинку.
Правоохоронці встановили, що зловмисник зник з місця події на автомобілі, який належав загиблої жінці, а з квартири зникли ювелірні вироби з золота.
В операції з перехоплення зловмисника брали участь 200 поліцейських. При затриманні у чоловіка були вилучені докази його причетності до злочину. Він визнав провину.
Попередньо встановлено, що подвійне вбивство було скоєно для заволодіння речами жінки. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що в Києві жінка вбила чоловіка одним ударом ноги.
Фото: відділ комунікації поліції Житомирської області85
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