У Полтаві колишня учениця поранила з арбалета двох вчителів: перші подробиці

6 вересня близько 10-ї ранку на територію Полтавської середньої школи № 11 зайшла дівчина. Її особливою прикметою було волосся, пофарбоване в зелений колір. У дівчини на плечі висів спортивний арбалет, з якого вона почала хаотично стріляти. В результаті двоє педагогів отримали поранення.

За ексклюзивною інформацією «ФАКТІВ», зловмисниця проникла в один з класів, де йшов урок.

На даний момент дівчина, яка стріляла, затримана. За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції в Полтавській області, її особу встановлено. Це 19-річна колишня учениця цієї школи, яка навчалася тут до 4-го класу. А ось мотиви скоєного нею злочину встановлює слідча група, яка продовжує працювати на місці злочину. За фактом нанесення тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження, яке кваліфікується як замах на умисне вбивство. Арбалет і стріли до нього вилучено.

Арбалет, що був вилучений у дівчини

Тим часом у соцмережах з’явилися перші подробиці НП від свідків. Пишуть, що неадекватна дівчина з цигаркою зайшла у перший кабінет і вистрілила вчительці у руку, стріла пройшла наскрізь. Далі зайшла в другий, у третій і стріляла в усіх, хто їй попадався на очі. Другим був поранений учитель української мови та літератури.

Відомо, що під час затримання у дівчини були порізані руки. Наразі слідчі хочуть провести освідування затриманої, щоб визначити, чи перебуває вона у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

P. S. Aрбалет (самостріл) — бойова та спортивна метальна зброя для далекого бою, що являє собою, оснащений механізмами зведення і спуску.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про НП у Росії, де невідомий відкрив стрілянину поблизу школи й поранив двох підлітків.

Фото — ГУНП в Полтавській області

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