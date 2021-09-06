Нардепа зі «Слуги народу» обікрали на одеському ринку

В Одесі на Київському ринку обікрали депутата з парламентської фракції «Слуга народу» Олександра Гайду. Про це повідомляє Telegram-канал Одеса INFO.

У народного депутата викрали з кишені гаманець, в якому були 3,8 тис. грн, а також 100 доларів, банківська карта та три флешки. Загальну суму збитків оцінено в 6 тис. 490 грн. Поліція відкрила кримінальне провадження та займається розшуком зловмисника.

Олександр Гайду — український політик і підприємець. У Верховну Раду його обрали від партії «Слуга народу» по 128 мажоритарному округу в Миколаєві. Нардеп проживає в Одесі. Олександр Гайду — член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Раніше повідомлялося, що нардеп із «Слуги народу» побився в Черкасах і отримав травму.

Фото: Николаевские новости

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