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Події

Порізала вени і відкрила газ: в курортному Бердянську жінка намагалася вбити себе і свого сина

16:33 6 вересня 2021
Вибух в Бердянську

У Бердянську, де нещодавно ледь не віднесло у відкрите море дитину на матраці, сталася надзвичайна подія — місцева жителька спробувала позбавити життя себе і сина.

Як повідомляє видання «Про Бердянськ», подія трапилася у ніч з 5 на 6 вересня на першому поверсі будинку по вулиці Свободи. Господиня квартири 1984 року народження порізала собі вени і залишила відкритими газові конфорки. У будинку пролунав вибух, в результаті якого були вибиті вікна та двері. Жінка та її син 2014 року народження госпіталізовані.

Сусіди у бесіді з журналістами видання нічого поганого не казали про постраждалу. Розповідали, що в її житті було багато негативу — поки жінка була на заробітках за кордоном, померла її мати, її покинув чоловік. Знайти роботу у Бердянську жінці не вдалося.

«Перебивалася різними підробітками на ринку, але конкретно вона не працювала. Чоловік у неї був — розлучилися, а мама померла», — розповіла сусідка.

Відзначається, що зараз син знаходиться у дитячій лікарні, а його мама — у психоневрологічному диспансері. За даними видання, їхньому життю нічого не загрожує. А представники соціальних служб розповіли виданню, що раніше ця сім'я не стояла на обліку як неблагополучна або проблемна.

А «ТСН», посилаючись на прес-секретаря ГУНП в Запорізькій області Олену Лебединську, повідомляє, що хлопчика після огляду в лікарні помістили у місцевий інтернат. За даним фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 (з додатковою кваліфікацією «спроба самогубства») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що цього літа під Києвом у житловому будинку прогримів вибух, було багато постраждалих і один загиблий.

Пізніше з'ясувалося, що таким чином намагалися приховати вбивство господаря квартири, якому перерізали горло, вдарили кілька разів ножем у груди та вирізали серце.

Фото з сайту https://pro.berdiansk.biz.

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