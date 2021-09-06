Застосував фізичну силу: під Києвом 24-річний чоловік зґвалтував 50-річну односелицю

Поліціянти Київської області затримали молодого чоловіка за зґвалтування.

Як повідомили в поліції, інцидент стався 5 вересня близько 11 години дня в селі Мала Олександрівка Бориспільського району.

До правоохоронців звернулася 50-річна жителька села й повідомила що її зґвалтував односелець.

Поліціянти встановили, що до будинку потерпілої зайшов односелець нібито поцікавитися, чи немає у будинку його матері. Коли правопорушник побачив, що жінка в будинку знаходиться сама, то вирішив скористатися її безпорадним станом, застосував фізичну силу й вступив з потерпілою у статеві зносини, після чого втік.

Насильником виявився 24-річний місцевий житель. Копи затримали його за місцем проживання.

За даним фактом порушено кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Раніше в Сумській області молодий чоловік представився поліцейським й зґвалтував 14-річну дівчинку. А в Кривому Розі на випускному учитель зґвалтував випускницю.

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