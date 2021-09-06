Убив собаку і дзвонить з погрозами: дорослий «залицяльник» перетворив на кошмар життя школярки і її сім'ї

У селі Степанівка Перша Запорізької області дорослий 38-річний чоловік переслідує 11-класницю Валерію. Односелець дзвонить на мобільний телефон школярки з відвертими погрозами, використовуючи нецензурні слова. Про це «Телеграфу» розповіла мама Валерії.

Сім'я дівчинки живе у постійному стресі. Судячи з наполегливості та відео, яке чоловік відправив неповнолітній (в ньому він сам порізав собі тіло і руки), сусід психічно нездоровий.

Відбитися від такої пильної «уваги» у школярки та її мами не виходить, навіть звернувшись до поліції.

«Проявляти інтерес» до школярки чоловік почав навесні цього року, дізнавшись, що її мама поїхала, а батько проживає далеко. Дівчина запевняє, що вона хоч і приймала спочатку компліменти, проте ніяких приводів для інших стосунків селянину не давала.

Після звернення сім'ї до поліції, чоловік розлютився і ще наполегливіше став переслідувати Валерію. Дівчинка живе у постійному стресі.

«Я не можу спокійно спати, тому що він уночі світить у вікна ліхтариком або лазерною указкою. Природно, я не знаю, що він може зробити при зустрічі — вихопити телефон, як одного разу вже було, або побити, вбити, зґвалтувати? І насправді боюся ходити по селу наодинці», — говорить вона.

Настирливий залицяльник вже частково почав здійснювати свої погрози, отруївши собаку у дворі будинку, і погрожуючи отруїти всіх рідних Валерії.

У сім'ї була надія на розголос ситуації на всю країну, але участь в телепередачі на одному з каналів не принесла ніякого полегшення — присутня на етері психологиня пояснила всі вчинки сусіда його психологічними травмами, які чоловік пережив у різні періоди свого життя.

Звернення до правоохоронців теж поки не дало результатів. За словами мами дівчинки, самі патрульні визнають, що не розуміють, чому, наприклад, цього Віктора, затриманого з канабісом в кишенях, відразу ж відпускають з відділення. У селі припускають, що «відмазує» сина мама, що раніше володіла великим магазином.

Начальник райвідділу поліції пояснив, що підстав притягнути сусіда до відповідальності «поки не сталося ніякої біди», немає. Максимум, що йому загрожує, це штраф за статтею про адмінпорушення.

За інформацією видання, ситуацію все ж вдалося зрушити з «мертвої точки». Кілька днів тому поліція внесла матеріали за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 300 КК України (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

У Запорізькому обласному главку поліції призначили службове розслідування з приводу можливої бездіяльності співробітників поліції при розгляді звернень родичів неповнолітньої.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що в тій же Запорізькій області 14-річна дівчинка та 37-річний чоловік збираються одружитися. Батьки дитини не проти її зустрічей з односельцем, який майже в три рази старший.

435

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter