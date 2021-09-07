Аварія на шахті на окупованому Донбасі: загинули дев'ять гірників

У понеділок, 6 вересня, на окупованій території Луганської області на шахті «Червоний партизан» у Вознесенівці обірвалася шахтна кліть з людьми. Загинули дев'ять осіб. Це вже не перша велика аварія на території так званої «ЛНР».

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», в той час, коли в транспортній кабіні перебували 25 гірників, обірвався канат транспортної кліті.

Інформації про інших потерпілих поки немає.

Нагадаємо, у кінці липня на одному з підприємств шахтоуправління «Покровське» у Донецькій області вибухнув метан. Через вибух постраждали 10 гірників.

Раніше на «Покровському» стався обвал породи — загинув шахтар.

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