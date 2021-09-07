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Події

Масове ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик та два мікроавтобуси — є постраждалі

10:39 7 вересня 2021
ДТП

У вівторок, 7 вересня, в Київській області, на 30 км автодороги Н-08 Бориспіль — Маріуполь сталася ДТП.

У поліції повідомили, що у Переяслав-Хмельницькому ускладнено рух в обох напрямках.

«За попередньою інформацією, ДТП за участю фури, легковика та двох мікроавтобусів. Є постраждалі. Слідчі будуть встановлювати всі обставини події», — йдеться у повідомленні поліції.

Аварія трапилася недалеко від селища Малі Єрківці Київської області, повідомляє «Обозреватель» з посиланням на свої джерела.

«Зіткнулися вантажний автомобіль, легковик та два мікроавтобуси. Один з них займався ліцензованим перевезенням пасажирів», — цитує ресурс слова джерела.

Нагадаємо, три дні тому на трасі Київ-Чоп сталася ДТП, в результаті якої загинула людина, ще 11 отримали травми.

фото https://www.facebook.com/kyivregionpatrolpolice/

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