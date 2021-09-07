Масове ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик та два мікроавтобуси — є постраждалі
У вівторок, 7 вересня, в Київській області, на 30 км автодороги Н-08 Бориспіль — Маріуполь сталася ДТП.
У поліції повідомили, що у Переяслав-Хмельницькому ускладнено рух в обох напрямках.
«За попередньою інформацією, ДТП за участю фури, легковика та двох мікроавтобусів. Є постраждалі. Слідчі будуть встановлювати всі обставини події», — йдеться у повідомленні поліції.
Аварія трапилася недалеко від селища Малі Єрківці Київської області, повідомляє «Обозреватель» з посиланням на свої джерела.
«Зіткнулися вантажний автомобіль, легковик та два мікроавтобуси. Один з них займався ліцензованим перевезенням пасажирів», — цитує ресурс слова джерела.
Нагадаємо, три дні тому на трасі Київ-Чоп сталася ДТП, в результаті якої загинула людина, ще 11 отримали травми.
фото https://www.facebook.com/kyivregionpatrolpolice/204
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