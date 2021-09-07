Під Вінницею двоє дітей померли від отруєння, ще одна дитина знаходиться у важкому стані

У Вінницькій області, де після застілля 17 людей потрапили до лікарні з отруєнням, поліція розслідує смерть двох сестер — можливою причиною називають вживання лісових грибів або ягід.

Як повідомляють в ГУНП у Вінницькій області, чотирирічна дівчинка та її 13-річна сестра потрапили у реанімаційне відділення Гайсинської центральної лікарні 5 вересня з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною. Під час надання медичної допомоги вони померли. Їхній 12-річний брат зараз знаходиться у лікарні.

Начальник Гайсинського районного управління поліції Ігор Соломон заявив, що за даним фактом поліцією розпочато розслідування кримінального провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Одна з версій отруєння — вживання грибів або лісових ягід.

«В рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз. Остаточна причина смерті дітей буде встановлена після проведення комісійної судово-медичної експертизи», — додали у поліції.

Нагадаємо, що схожа трагедія сталася у Дніпрі, де в лікарні помер 9-річний хлопчик, який отруївся грибами. Медики не виключали, що разом з їстівними грибами батько сімейства приніс з лісу бліду поганку.

А на Чернігівщині у лікарні померли 7-місячний малюк і його 5-річна сестра, яких нагодували грибним супом батьки.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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