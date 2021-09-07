У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, постраждали восьмеро людей

У Польщі сталася чергова ДТП за участю українців — біля Любліну у дорожньо-транспортну пригоду потрапив мікроавтобус, в якому знаходилося вісім осіб.

Як повідомляють у посольстві України в Польщі, ДТП сталася вранці у вівторок, 7 вересня. Більшість постраждалих — українці. Сімох співгромадян розмістили у чотирьох госпіталях Любліну. За наявними даними, ними отримані травми середньої тяжкості, про загрозу життю українців наразі не повідомляється.

Цей випадок взяли на контроль у Генконсульстві України в Любліні. Рідних і близьких постраждалих у разі потреби просять звертатися за телефоном на цілодобову «гарячу» лінію (+48 784 138 555) або по e-mail ([email protected]).

За даними польського видання SpottedLublin, ДТП сталася близько 4 години ранку. За попередніми даними, автобус з громадянами України врізався у причіп вантажівки, водій якої поїхав з місця події ще до прибуття екстрених служб.

У лікарні потрапили шестеро жінок і двоє чоловіків. Двох постраждалих затисло у мікроавтобусі — їх звільняли рятувальники.

Нагадаємо, що днями на трасі Київ — Чоп у ДТП потрапив автобус «Neoplan», який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя. В результаті зіткнення з автовозом автобус загорівся, загинув другий водій, який у момент ДТП відпочивав.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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