Смертельна ДТП по дорозі на Залізний Порт: після лобового зіткнення автомобілів загинули три людини

У неділю, 5 вересня, на автодорозі Гола Пристань — Залізний Порт поблизу села Чулаківка сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинуло три людини, одна дівчина знаходиться у реанімації.

Як повідомили в поліції, лоб в лоб зіткнулися два легкових автомобілі «Фольксваген Гольф» та «Фіат». На місці аварії загинув пасажир «Фіата», а ввечері у лікарні помер ще один пасажир.

У понеділок, 7 вересня, у лікарні помер і водій «Фіата», який спричинив аварію.

У реанімації зі складним переломом ноги знаходиться 15-річна дівчина, пасажирка «Фіата».

Водій «Фольксвагена» та його 53-річний односелець від госпіталізації відмовилися.

На місці ДТП поліціянти встановили, що 31-річний житель Голої Пристані, керуючи автомобілем «Фіат», не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. У цей час там їхав «Фольксваген Гольф». Сталося лобове зіткнення, після чого «Фіат» з'їхав в кювет, де кілька разів перекинувся.

У водія «Фіата» лікарі діагностували алкогольне сп'яніння клінічно.

У поліції відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, 7 вересня у Київській області на автодорозі Н-08 Бориспіль — Маріуполь зіткнулися вантажний автомобіль, легковик та два мікроавтобуси. В аварії постраждали люди.

фото https://hr.npu.gov.ua/

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