Загибель мера Кривого Рогу: в поліції назвали основні версії

Розслідування загибелі за дивних обставин мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня все ще триває, але число версій скоротилося. Якщо на початковому етапі поліція перевіряла три ймовірних причини смерті — вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, то зараз у слідства залишилася тільки версія про самогубство. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіціі Микола Батюк.

Слідству належить з'ясувати мотиви самогубства Павлова — чи це було доведення до суїциду, чи зведення рахунків з життям через особисті причини або ж самогубство, викликане якимись обставинами, пов'язаними з роботою мера. Йдеться про аудиторську перевірку в мерії, яка все ще триває.

Версія про необережне поводження зі зброєю більш не розглядається. «У Павлова була зареєстрована зброя, він був мисливцем. Отримано дані, що крім полювання, він ще й їздив в тир. Він умів поводитися зі зброєю», — підкреслив Батюк.

Доказів на користь версії про вбивство теж не знайдено. Заступник керівника поліції Дніпропетровської області Олег Сліпчук оголосив результати експертиз. Було доведено, що смерть Павлова настала внаслідок пострілу з близької відстані. При цьому записи відеокамер підтверджують, що в ніч на 15 серпня міський голова був удома один. О 6.45, коли пролунав постріл, камери також не зафіксували сторонніх осіб в приміщенні. Зараз проводиться додаткова експертиза на сервері, де зберігалися записи. Слідству потрібно виключити можливість монтажу та маніпуляцій з цифровими даними.

Нагадаємо, тіло Костянтина Павлова знайшли в його будинку в селі Вільне під Кривим Рогом 15 серпня. Про те, що трапилося, повідомив в поліцію помічник Павлова — мер не виходив на зв'язок, і асистент поїхав перевірити, чи все в порядку. Увечері того ж дня в мережі з'явилося відео з камери відеоспостереження в будинку міського голови. Павлов ходив по кімнаті з карабіном у руках і з кимось листувався по телефону. Саме цей карабін був виявлений на місці подій.

Соратники мера вказували на дивні обставини в тому місці, де знайшли тіло. Також поліцію просили перевірити, з якої причини Павлов несподівано перервав відпустку з сім'єю в Лазурному і повернувся додому.

Фото з сайту міськради Кривого Рогу

168

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter