«Прилетіла в зупинку»: на Харківському шосе в Києві у маршрутки вирвало задню піввісь

У Києві пасажири неодноразово обурювалися станом міських маршруток. Новий привід для розслідувань дав інцидент на Харківському шосе. Там у маршрутки № 415 на ходу вирвало задню піввісь. Колесо, коли відірвалося, пошкодило зупиночний комплекс, повідомляє Київ Оперативний.

Як розповідали свідки, колесо від маршрутки «прилетіло в зупинку» і розбило скло в торговому павільйоні. Також від удару було пошкоджено смітник поруч з кіоском.

Люди ні на зупинці, ні в маршрутці не постраждали. Але пасажирам довелося шукати альтернативний транспорт.

Нагадаємо, раніше в Києві у маршрутки, що забирала пасажирів на зупинці, відвалилися двері, а в Житомирі у маршрутки на ходу відлетіли колеса.

Фото скрін відео KyivOperativ/Telegram

263

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter