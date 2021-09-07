Загибель 7-річного хлопчика в Черкасах: в поліції повідомили нові деталі трагедії (відео)

У поліції Черкаської області назвали причину смерті семирічного хлопчика Андрія в Черкасах. Дитина поступила в лікарню покаліченою і у критично важкому стані. Начальник Черкаського райуправління поліції Володимир Матюшенко озвучив на брифінгу результати розтину.

Згідно з висновком експерта, причиною смерті стала черепно-мозкова травма. «6 вересня відбувся розтин… Смерть дитини настала від травми голови — субдуральної гематоми. Кров, що притікає до головного мозку, здавлює його, і внаслідок цього настає смерть», — пояснив правоохоронець.

Викликавши «швидку», бабуся і дідусь постраждалого хлопчика стверджували, що дитина «просто впала». В ході розслідування прозвучала версія, що Андрія могли покусати собаки. Також озвучувалося припущення, що гематома головного мозку могла стати результатом тортур.

У поліції всі ці версії не поспішають підтверджувати і пропонують дочекатися результатів додаткових експертиз. «З аналізів стане ясно, чи є слина собак у крові … Дитина в лікарню потрапила уже з пролежнями. Це означає, що вона лежала нерухомо близько п'яти діб», — наводить сайт «Про все» заяву представника поліції.

Слідство з'ясувало, що дитину дійсно залишили в небезпеці, незважаючи на явну загрозу для здоров'я і життя. Без медичної допомоги хлопчик залишався можливо навіть не п'ять, а дев'ять днів. Що стосується інших претензій до сім'ї дитини, то соцслужби не вивили порушень. Вчителі зі школи теж не згадали нічого підозрілого. Молодшу сестру Андрія не знайшли підстав вилучати з сім'ї, розповів керівник обласної прокуратури Олександр Воронін.

Нагадаємо, семирічну дитину доставили в реанімацію в Черкасах 24 серпня. У хлопчика були виявлені численні садна, рвані рани губ і вух, пошкодження стегна і пролежні на тілі. 5 вересня юний паціент помер, так і не вийшовши з коми.

Бабуся і дідусь, яким на піклування був залишений онук, заарештовані. Поліція перевіряє причини, що змусили матір Андрія передати сина свекру і свекрусі. Було заявлено, що молодій мешканці Черкас нібито терміново знадобилося лягти в лікарню в Києві. Поліція збирається направити запит до медустанов.

Фото pixabay.com

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