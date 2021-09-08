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Події

Серйозна пожежа в курортній Затоці: горіла база відпочинку

10:08 8 вересня 2021
Пожежа в Затоці

Вранці у середу, 8 вересня, на базі відпочинку «Фелічіта», що в курортній Затоці, виникла пожежа — горіли чотири будиночки, існувала загроза поширення вогню на інші будівлі.

Як повідомили в управлінні ДСНС в Одеській області, рятувальникам вдалося запобігти поширенню пожежі. Вогонь на площі 120 «квадратів» локалізували і за годину ліквідували.

Фото ДСНС.

Загиблих і постраждалих немає. На момент НП на базі знаходилися 25 співробітників, які евакуювалися ще до прибуття підрозділів ДСНС.

Фото ДСНС.

До ліквідації пожежі залучалися підрозділи екстреної служби, а також місцеві пожежні команди.

Нагадаємо, що днями в Києві трапилася пожежа у костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській — спалах стався між першим і другим поверхами і швидко поширився на покрівлю будівлі.

Займання сталося через коротке замикання в органі, а масштабною пожежа виявивлася, оскільки працівники костелу не відразу викликали рятувальників, а намагалися загасити полум'я самотужки. Орган з дерев'яним корпусом був знищений вогнем і відновленню не підлягає.

А 1 вересня, у День знань, сильна пожежа сталася на бульварі Шевченка 54−56. Займання виникло на другому поверсі шестиповерхового будинку, де розташовується професійний коледж з військовою підготовкою (КПК УВФП).

Фото управління ДСНС в Одеській області.

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