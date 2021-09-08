Украв пачку майонезу і цінні речі: в Києві затримано гвалтівника з сайту знайомств

Молода мешканка Києва намагалася знайти своє кохання на сайті знайомств, а замість цього потрапила на насильника і грабіжника. Постраждала звернулася в поліцію, і підозрюваного вже затримано. Як повідомили правоохоронці, під варту взято раніше судимого 39-річний киянина.

Жінка розповіла поліції, що домовилася з новим знайомим про особисту зустріч. Побачення не склалося, але зловмисник відстежив киянку до її місця проживання, під загрозою ножа затягнув жертву в квартиру, а там зв'язав їй руки і ноги, заклеїв рот клейкою стрічкою, а потім згвалтував.

Звільнившись від скотчу, господиня квартири викликала поліцію. Як повідомляє Obozrevatel, в заяві жінка вказала, що грабіжник забрав не лише гроші, два мобільних телефони та цінні речі. Зловмисник наостанок обчистив холодильник: пропали дві пляшки сидру і пачка майонезу.

Протягом доби оперативники розшукали підозрюваного. Поки йому ставлять у вину розбійний напад, після експертиз можуть додатися і звинувачення в згвалтуванні. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали, як обманюють користувачів на сайтах знайомств і чому не можна вірити порталам, що пропонують повернути витрати за невдале побачення.

Фото kyiv.npu.gov.ua

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