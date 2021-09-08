Напад з арбалетом в Полтаві: суд заарештував підозрювану, спливли нові подробиці

У Полтаві заарештували 19-річну дівчину, яка влаштувала стрілянину з арбалета по вчителям у своїй колишній школі. У СІЗО підслідна пробуде 60 діб — до 5 листопада. Як повідомила поліція області, таке рішення прийняв Київський районний суд Полтави.

Дівчина зараз в статусі підозрюваної, їй інкримінують замах на умисне вбивство. Як повідомляє Суспільне, на судовому засіданні полтавка розкаювалася за свою витівку, підкреслювала, що вже усвідомила, наскільки кращим є цивілізований спосіб вирішення спорів.

Тим часом в квартирі підозрюваної було проведено обшук, правоохоронці знайшли щоденник. Як повідомляє Полтавська хвиля, судячи із записів, юна полтавка до кінця місяця збиралася вчинити кілька нападів. 22 вересня у дівчини в планах був підпал її будинку.

Свідки, що побували в квартирі у затриманої, розповідали, що полтавка влаштувала в кімнаті дуже похмуру атмосферу: череп зі слідами засохлої крові, фотографія з вирізаними очима. У телефоні були знайдені фото розчленованих тварин. Наскільки любителька стрільби з арбалета усвідомлювала свої дії та чи не перебувала хуліганка під впливом психотропних речовин, повинна дати відповідь судово-психіатрична експертиза.

Нагадаємо, дівчина прийшла в школу, де колись навчалася, вранці 6 вересня. Проникнувши в клас, де якраз йшов урок, непрохана гостя стала стріляти зі спортивного арбалета. Вчителька української мови та зарубіжної літератури була поранена в плече. Друга стріла потрапила в руку заступниці директора школи. Арбалет у дівчини відібрав дев'ятикласник.

Дівчина навчалася в школі № 11 до 5-го класу, тобто вісім років тому. Учні, які стали свідками події, розповідають, що нападниця кричала, що прийшла відплатити за несправедливість.

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