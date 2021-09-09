Під Києвом розбився мікроавтобус з хасидами-паломниками, одна людина загинула

У четвер, 9 червня, в Київській області біля села Чупира сталася ДТП з мікроавтобусом, який перевозив в аеропорт «Бориспіль паломників-хасидів, котрі поверталися з Умані, один пасажир загинув. Про це МВС України повідомляє в своєму Telegram-каналі.

За попередніми даними, мікроавтобус «Mercedes Sprinter» рухався в правому ряду з реверсивним рухом, і водія засліпило світлом фар зустрічного транспорту. Щоб уникнути лобового зіткнення, він різко повернув вліво, але зіткнувся із зустрічним автобусом.

В результаті ДТП загинув 45-річний іноземець, який знаходився в мікроавтобусі. Інші пасажири ушкоджень не отримали.

Хасиди залишають Умань після святкування Рош ха-Шана.

Раніше повідомлялося, що біля курорту Залізний Порт сталася ДТП з трьома жертвами.



Фото: поліція Київської області

408

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter