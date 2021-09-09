В Туреччині визнали самогубством смерть української моделі, знайденої у наручниках і з пакетом на голові

Турецькі правоохоронці поставили крапки над «і» у справі про загибель Христини Новицької, яку взимку цього року знайшли мертвою у одній з вілл в районі Бодруму.

Генеральна прокуратура Бодрума заявила, що дівчина, яка працювала в Туреччині моделлю і танцівницею, наклала на себе руки, передає УНІАН.

У постанові йдеться, що Новицька пішла з життя, імітуючи сцену з фільму 2003 року «Між смертю і життям» — дівчину знайшли на стільці з наручниками на руках і пакетом на голові. Всі три замки сталевих дверей вілли були закриті зсередини, а на вікнах були залізні грати.

Турецькі правоохоронці розглядали дві основні версії смерті українки: вбивство і самогубство. Певний час вважалося, що модель міг вбити її хлопець, проте потім слідчі почали схилятися до версії самогубства.

Нагадаємо, що тіло моделі виявили на початку січня цього року. Вона сиділа на стільці з поліетиленовим пакетом на голові та у наручниками на руках за спиною. Про смерть Христини Новицької написав у соцмережі її сусід — турецька актор і телеведучий Алп Киршан.

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