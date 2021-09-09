26.69 / 26.87 31.43 / 31.76
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В Туреччині визнали самогубством смерть української моделі, знайденої у наручниках і з пакетом на голові

13:42 9 вересня 2021
Христина Новіцька

Турецькі правоохоронці поставили крапки над «і» у справі про загибель Христини Новицької, яку взимку цього року знайшли мертвою у одній з вілл в районі Бодруму.

Генеральна прокуратура Бодрума заявила, що дівчина, яка працювала в Туреччині моделлю і танцівницею, наклала на себе руки, передає УНІАН.

У постанові йдеться, що Новицька пішла з життя, імітуючи сцену з фільму 2003 року «Між смертю і життям» — дівчину знайшли на стільці з наручниками на руках і пакетом на голові. Всі три замки сталевих дверей вілли були закриті зсередини, а на вікнах були залізні грати.

Турецькі правоохоронці розглядали дві основні версії смерті українки: вбивство і самогубство. Певний час вважалося, що модель міг вбити її хлопець, проте потім слідчі почали схилятися до версії самогубства.

Нагадаємо, що тіло моделі виявили на початку січня цього року. Вона сиділа на стільці з поліетиленовим пакетом на голові та у наручниками на руках за спиною. Про смерть Христини Новицької написав у соцмережі її сусід — турецька актор і телеведучий Алп Киршан.

507

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трудова книжка

Хочеться на пенсію, а трудового стажу не вистачає: що робити в цьому випадку

Тарифи на комуналку

Виплати субсидій за новими правилами: хто залишиться без допомоги в опалювальному сезоні

Алла Пугачова

«Всіх затьмарила»: в мережі обговорюють новий образ Пугачової, котра стала блондинкою

Орбакайте

Крістіна Орбакайте засвітила «вагітний» живіт: Максим Галкін випадково «видав» секрет доньки Примадонни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.