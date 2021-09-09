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Події

Київські копи звільнили з трудового рабства 120 людей

15:29 9 вересня 2021
затримання

В ході масштабної спецоперації київські правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала незаконну схему торгівлі людьми. Людей використовували для робіт на агропромисловому підприємстві в Дніпропетровській області, де раніше вже виявляли так званий «трудовий табір», в якому експлуатували людей.

Як повідомили в поліції, група діяла на території міста Києва та Дніпропетровської області.

Фігуранти пропонували громадянам нібито офіційне працевлаштування в агропромисловому секторі в Дніпропетровській області.

Так званих «рабів» підшукували на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси. «Роботодавці» обіцяли забезпечення житлом, харчування та заробітну плату від 3 до 4 тисяч гривень на місяць.

Завербованих на роботу осіб члени угруповання доставляли на мікроавтобусах й розселяли у напівзруйнованих будинках, в яких не було нормальних умов для життя.

Робочих змушували працювати від 12 до 16 годин в виробничо-складських приміщеннях та на полях в сезон збору врожаю.

Годували людей зіпсованими продуктами. Обіцяні гроші їм взагалі не виплачувалися.

У разі спроби постраждалих самовільно покинути території підприємства, зловмисники погрожували їм застосуванням фізичної сили.

В результаті обшуків за адресами проживання та в автомобілях членів угруповання поліціянти вилучили гроші, банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, паспорти та чернетки.

З трудового «рабства» звільнили 120 осіб.

Зловмисники, четверо чоловіків та жінка, всі уродженці Дніпропетровської, області. Їм оголошено про підозру. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Затриманим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Постраждалих поміщено до притулку, де зараз їм надається необхідна допомога.


Раніше «ФАКТИ» розповідали історію бійця АТО, який потрапив у трудове рабство в Росії.

фото https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/

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