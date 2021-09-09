Літаюча смерть: на Буковині після укусу шершня померла жінка

У Чернівецькій області померла 65-річна жінка, яку покусали шершні.

Як повідомляє «Буковинська правда», НП сталася в одному із сіл колишнього Сторожинецького району. Медики, які прибули за викликом, констатували лише смерть потерпілої.

Видання відзначає, що особливо небезпечні укуси комах, в тому числі, ос, бджіл і шершнів, людям з алергічною реакцією. Більш небезпечні — укуси в районі ротової порожнини.

У період підвищеної агресивності комах необхідно дотримуватись певних правил: не користуватися парфумами з сильним запахом, при появі комахи уникати різких рухів, бути пильними у квітучих рослин, з обережністю їсти на свіжому повітрі ті продукти, які можуть зацікавити комах.

Що робити, якщо вас вкусила бджола або оса: видалити жало (оса жало не залишає, бджола — залишає) і ретельно промити місце укусу водою з милом. Змастити шкіру антисептиком: йодом, спиртом, рослинною настоянкою; прикласти холодний компрес або лід; сольовий або содовий компрес, розчинивши 1 чайну ложку соди або солі у склянці чистої води; прийняти антигістамінний засіб, навіть якщо раніше у вас не було алергічних реакцій; заспокоїтися, пити багато води або солодкого чаю.

Серед народних засобів заспокоюють біль від укусу зріз цибулини і часнику, молочний сік кульбаби та сік з листя чебрецю.

В обов'язковому порядку потрібно звертатися до медиків, якщо у потерпілого спостерігається алергія; постраждала дитина; якщо оса або бджола вкусила в обличчя, в ротову порожнину, а потерпілий відчуває, що у нього розпухає язик, важко ковтати і дихати, не вистачає повітря.

Раніше у Рівненській області від укусів бджіл помер 61-річний пасічник. Медики, які прибулі за викликом, виявили у дворі чоловіка без ознак життя і з синюшним обличчям. Його дружина розповіла, що у чоловіка, ймовірно, алергічна реакція на укуси бджіл.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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