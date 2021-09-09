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Події

Дивом залишилася жива: жінці ледь не відірвало голову тролейбусними дротами, що впали

18:47 9 вересня 2021
дроти

У четвер, 9 вересня, в Харкові, де влітку невідомі обстріляли трамвай, через міський транспорт постраждала літня жінка. Вона отримала травму голови в результаті падіння тролейбусних дротів, передає Telegram-канал «Новини.Live Kharkiv».

Інцидент стався у центрі міста біля зупинки громадського транспорту на вулиці Сумській.

За словами очевидців, жінка проходила повз зупинки. У тролейбуса, що під'їхав, відірвалася штанга, дроти полетіли на тротуар й впали на пенсіонерку. Від удару товстим проводом жінка впала на землю.

Очевидці викликали швидку. 75-річну потерпілу доставили у лікарню. Медики встановили у неї розсічення тім'яної області, але симптомів струсу мозку немає.

Пізніше у пресслужбі мерії з посиланням на заступника головного лікаря «швидкої» Андрія Соцького розповіли, що жінка з діагнозом забійна рана голови отримала медичну допомогу та покинула лікарню невідкладної допомоги, повідомляє 2day.kh.ua.

Нагадаємо, в Києві в тролейбус кинули пляшку з легкозаймистою рідиною. У салоні почалася пожежа. Постраждала одна пасажирка, жінку ушпиталили.




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