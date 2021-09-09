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Події

Масове отруєння у школі Хмельницького: постраждали 85 людей

22:20 9 вересня 2021
КАПЕЛЬНИЦА

У школі Хмельницького зафіксували масове отруєння. Серед 85 отруєних 84 дитини та один дорослий, повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ.

Станом на 9 вересня в інфекційній лікарні перебувають 10 дітей та 1 дорослий, 74 дитини лікуються амбулаторно.
Попередній діагноз — «харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт».

У пацієнтів, які перебувають у лікарні, стан середньої тяжкості.

Результати лабораторних досліджень дотепер не готові.

Нагадаємо, днями в одній з гімназій Києва масово отруїлися діти. Школярі скаржилися на температуру, нудоту і блювоту. Аналізи показали, що у постраждалих норовірус.

Раніше отруїлися діти, які лікувалися в Одеській обласній клінічній дитячій лікарні.

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