Масове отруєння у школі Хмельницького: постраждали 85 людей
У школі Хмельницького зафіксували масове отруєння. Серед 85 отруєних 84 дитини та один дорослий, повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ.
Станом на 9 вересня в інфекційній лікарні перебувають 10 дітей та 1 дорослий, 74 дитини лікуються амбулаторно.
Попередній діагноз — «харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт».
У пацієнтів, які перебувають у лікарні, стан середньої тяжкості.
Результати лабораторних досліджень дотепер не готові.
Нагадаємо, днями в одній з гімназій Києва масово отруїлися діти. Школярі скаржилися на температуру, нудоту і блювоту. Аналізи показали, що у постраждалих норовірус.
Раніше отруїлися діти, які лікувалися в Одеській обласній клінічній дитячій лікарні.
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