Масове отруєння у школі Хмельницького: постраждали 85 людей

У школі Хмельницького зафіксували масове отруєння. Серед 85 отруєних 84 дитини та один дорослий, повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ.

Станом на 9 вересня в інфекційній лікарні перебувають 10 дітей та 1 дорослий, 74 дитини лікуються амбулаторно.

Попередній діагноз — «харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт».

У пацієнтів, які перебувають у лікарні, стан середньої тяжкості.

Результати лабораторних досліджень дотепер не готові.



Нагадаємо, днями в одній з гімназій Києва масово отруїлися діти. Школярі скаржилися на температуру, нудоту і блювоту. Аналізи показали, що у постраждалих норовірус.

Раніше отруїлися діти, які лікувалися в Одеській обласній клінічній дитячій лікарні.





92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter