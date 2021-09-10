Нічна пожежа у багатоповерхівці у Києві: в квартирі на восьмому поверсі загинула жінка
У Києві, де нещодавно горів костел Святого Миколая, під час пожежі у багатоповерховому будинку, який виник у ніч на п'ятницю, 10 вересня, загинула жінка.
Як повідомляють у столичному управлінні ДСНС, про пожежу на вулиці Щусєва, 8-А у Шевченківському районі столиці стало відомо о 1:34.
Рятувальники, які прибули на місце НП, з'ясували, що вогонь виник на 8 поверсі 9-поверхового житлового будинку і поширився на 4 балкони квартир, розташованих поверхом вище. Співробітники ДСНС евакуювали шістьох мешканців будинку, ще 50 осіб були відведені на безпечну відстань.
«О 03:25 пожежу вдалося локалізувати на площі близько 90 кв. м, а о 4:13 — ліквідувати. У квартирі на 8-поверсі було виявлено тіло загиблої жінки 1958 року народження», — повідомили у надзвичайній службі.
Квартира загиблої вигоріла повністю, пошкоджено декілька балконів на 9-му поверсі. Причина виникнення пожежі встановлюється.
Відео з місця НП публікує «ТСН».
Нагадаємо, що у День знань в Києві трапилася сильна пожежа на бульварі Шевченка 54−56. Займання виникло на другому поверсі шестиповерхового будинку, де розташовується коледж.
Фото ДСНС.157
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