Вирішила забрати сина на той світ: мати вколола собі і малюку сильнодіючі ліки

У Дніпрі розслідують невдалий суїцид 39-річної місцевої мешканки. Вирішивши звести рахунки з життям, жінка захотіла забрати з собою в могилу ще й маленького сина. Залишивши поруч передсмертну записку, жінка ввела собі і дитині сильнодіючі медикаменти. За іронією долі, мати вижила, а ось однорічного малюка лікарям врятувати не вдалося. Про це повідомила поліція області.

Поліцію викликали медпрацівники, після того як в лікарню надійшли мама з малюком у важкому стані. А першою на місці трагедії побувала мати отруєної жінки і бабуся хлопчика. Вона подзвонила в «швидку», а до приїзду лікарів намагалася реанімувати дитину.

Доза ліків виявилася для малюка летальною — в лікарні хлопчик помер. Мати залишається в медустанові, але вже в статусі підслідної — відкрито розслідування про умисне вбивство малолітньої дитини.

Нагадаємо, раніше в Бердянську місцева жителька спробувала позбавити життя себе і сина. Жінка порізала собі вени і залишила відкритим газовий вентиль. Незважаючи на вибух в квартирі, і мати, і дитина залишилися живі, але жінку після того, що сталося, помістили в психоневрологічний інтернат.

Фото pixabay.com

302

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter