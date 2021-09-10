26.64 / 26.83 31.39 / 31.72
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Під Києвом 12-річний хлопчик під час уроку отримав ножове поранення

14:22 10 вересня 2021
ніж

У місті Білій Церкві Київської області школяр опинився в лікарні через ігри з канцелярським ножем на уроці. 12-річний хлопчик, коли розважався з гострим предметом, необережно чиркнув лезом по зап'ястку. Про це повідомила поліція області.

Хлопчику надали першу допомогу в кабінеті медсестри, а потім госпіталізували в дитячу лікарню і повідомили про надзвичайну подію батькам. В школу для розслідування приїхали ювенальні поліцейські.

Зараз здоров'ю та життю підлітка нічого не загрожує, але поліція, про всяк випадок, закликає захистити дітей у школі від небезпечних предметів і провести роз'яснювальну роботу з приводу правил поведінки та заходів безпеки.

Нагадаємо, випадки з потерпілими в школі учнями у поліції під особливим контролем, оскільки були спроби підлітків безпосередньо під час уроку нанести собі рани ножем. Також відома гучна історія, коли педагог погрожувала учневі ножем на уроці.

715

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пугачова і Краснов

Пугачова у сльозах помолилася біля труни: в Москві прощаються з Борисом Красновим

Пенсія в Україні

Отримають допомогу в розмірі 10 місячних пенсій: у ПФУ розповіли про особливості виплат одній групі пенсіонерів

Трудова книжка

Хочеться на пенсію, а трудового стажу не вистачає: що робити в цьому випадку

паспорт і гроші

Щорічна індексація пенсій: в Раді прийняли важливе для багатьох українців рішення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.