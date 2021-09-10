Під Києвом 12-річний хлопчик під час уроку отримав ножове поранення

У місті Білій Церкві Київської області школяр опинився в лікарні через ігри з канцелярським ножем на уроці. 12-річний хлопчик, коли розважався з гострим предметом, необережно чиркнув лезом по зап'ястку. Про це повідомила поліція області.

Хлопчику надали першу допомогу в кабінеті медсестри, а потім госпіталізували в дитячу лікарню і повідомили про надзвичайну подію батькам. В школу для розслідування приїхали ювенальні поліцейські.

Зараз здоров'ю та життю підлітка нічого не загрожує, але поліція, про всяк випадок, закликає захистити дітей у школі від небезпечних предметів і провести роз'яснювальну роботу з приводу правил поведінки та заходів безпеки.

Нагадаємо, випадки з потерпілими в школі учнями у поліції під особливим контролем, оскільки були спроби підлітків безпосередньо під час уроку нанести собі рани ножем. Також відома гучна історія, коли педагог погрожувала учневі ножем на уроці.

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