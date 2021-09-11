Шукали багато років: в Україні затримано відомого болгарського наркобарона

В Україні затримали громадянина Болгарії Евеліна Банєва-Брендо, якого в медіа називали «кокаїновим королем» і «болгарським наркобароном». Інтерпол розшукував болгарина з 2016 року як ватажка злочинної групи, яка організувала трафік наркотиків до Європи. Банев вистежували правоохоронці трьох країн і нарешті виявили в Києві. Про це повідомляє радіо Вільна Європа.

Затриманого готують до екстрадиції

За інформацією Київської міської прокуратури, у затриманого виявилися підробні документи на чуже ім'я. Оселився іноземець недалеко від Києва, а в орендованому будинку організував вирощування конопель. Поруч з будинком виявлено близько 300 рослин і 39 пакетів з каннабісом.

Конопля вирощувалася в обладнаних теплицях

Затриманий перебуватиме під вартою 20 днів. Після цього прокуратура Болгарії збирається вимагати екстрадиції Банєва на батьківщину.

Останній раз Банєв з'являвся на публіці восени 2015 року, коли постав перед апеляційним судом в Софії. Щоб болгарин міг бути присутнім на суді, була запрошена його видача з Італії, де також тривав судовий процес. Не без опору італійських органів, але Банєва все-таки повернули до Болгарії, він з'явився на судовому засіданні, а після цього надовго «заліг на дно». Безуспішні пошуки розтягнулися на п'ять років. Не допомогло і підключення Інтерполу в 2016 році.

Евеліну Банєву-Брендо винесені вироки в трьох країнах. У рідній Болгарії він визнаний винним у відмиванні коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків. Банев дали шість років позбавлення волі. В Італії доведено участь Банєва в організованому злочинному угрупованні, що займалося торгівлею кокаїном. Ще в 2013 році болгарина засудили до 20 років ув'язнення. У Румунії над Банєвим «висить» 10-річний термін за організацію ввезення в країну кокаїну.

Крім того, претензії до угруповання Банєва є у Швейцарії. Нещодавно завершилося 12-річне розслідування з приводу наркотрафіку і відмивання грошей «болгарської мафією» в 2004—2008 роках. Офіційно особисті дані підслідних Офісом генерального прокурора не розголошувалися, але оприлюднені в ЗМІ подробиці розслідування дають зрозуміти, що йдеться саме про спільників Банєва.

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