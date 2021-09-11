Шукали багато років: в Україні затримано відомого болгарського наркобарона
В Україні затримали громадянина Болгарії Евеліна Банєва-Брендо, якого в медіа називали «кокаїновим королем» і «болгарським наркобароном». Інтерпол розшукував болгарина з 2016 року як ватажка злочинної групи, яка організувала трафік наркотиків до Європи. Банев вистежували правоохоронці трьох країн і нарешті виявили в Києві. Про це повідомляє радіо Вільна Європа.
За інформацією Київської міської прокуратури, у затриманого виявилися підробні документи на чуже ім'я. Оселився іноземець недалеко від Києва, а в орендованому будинку організував вирощування конопель. Поруч з будинком виявлено близько 300 рослин і 39 пакетів з каннабісом.
Затриманий перебуватиме під вартою 20 днів. Після цього прокуратура Болгарії збирається вимагати екстрадиції Банєва на батьківщину.
Останній раз Банєв з'являвся на публіці восени 2015 року, коли постав перед апеляційним судом в Софії. Щоб болгарин міг бути присутнім на суді, була запрошена його видача з Італії, де також тривав судовий процес. Не без опору італійських органів, але Банєва все-таки повернули до Болгарії, він з'явився на судовому засіданні, а після цього надовго «заліг на дно». Безуспішні пошуки розтягнулися на п'ять років. Не допомогло і підключення Інтерполу в 2016 році.
Евеліну Банєву-Брендо винесені вироки в трьох країнах. У рідній Болгарії він визнаний винним у відмиванні коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків. Банев дали шість років позбавлення волі. В Італії доведено участь Банєва в організованому злочинному угрупованні, що займалося торгівлею кокаїном. Ще в 2013 році болгарина засудили до 20 років ув'язнення. У Румунії над Банєвим «висить» 10-річний термін за організацію ввезення в країну кокаїну.
Крім того, претензії до угруповання Банєва є у Швейцарії. Нещодавно завершилося 12-річне розслідування з приводу наркотрафіку і відмивання грошей «болгарської мафією» в 2004—2008 роках. Офіційно особисті дані підслідних Офісом генерального прокурора не розголошувалися, але оприлюднені в ЗМІ подробиці розслідування дають зрозуміти, що йдеться саме про спільників Банєва.267
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