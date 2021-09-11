Один загиблий, троє поранених: бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі

На Донбасі в районі Операції об'єднаних сил не припиняються обстріли, що посилилися з кінця серпня. Чергові два зафіксовані в районі Новогнатівки і Золотого-4. У першому випадку ворог застосував артилерійські системи 122 мм. А біля Золотого-4 російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

В результаті ворожого вогню один український захисник загинув. Ще троє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Зараз поранені воїни в госпіталі в стані середньої тяжкості.

За минулу добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів. Біля Золотого-4 ворог обстрілював українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі Попасної окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети і міномети 120 калібру, поблизу Широкино і Водяного — гранатомети. Біля лінії розмежування були помічені ворожі безпілотники «Орлан-10».

Нагадаємо, через обстріли на Донбасі «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів у небезпечному районі.

Фото архів ministry_of_defense_ua/Instagram

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