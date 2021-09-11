«Телефони відключив»: на Херсонщині згвалтували 12-річну дівчинку

У Херсонській області 12-річна дівчинка постраждала від насильника. Школярка пропала ввечері 10 вересня, всю ніч дитину шукали, а до ранку поліції вдалося вирахувати автомобіль, в якому вивезли малолітню. Водія затримали, а постраждалу повернули в сім'ю, попередньо провівши судмедекспертизу. Як повідомила поліція області, експертиза підтвердила згвалтування.

Мати дівчинки заявила в поліцію про зникнення дочки близько опівночі 10 вересня. Пізніше знайшлися свідки того, як дівчинка сідала у синій «ВАЗ». Піші наряди і автопатрулі отримали орієнтування на зниклу і приступили до прочісування місцевості.

Розшукуване авто було помічено вранці в районі сусіднього села. Поліцейські пустилися в погоню, а водій спробував втекти польовими дорогами. Побачивши, що відірватися не виходить, чоловік вибіг з машини і намагався сховатися в очереті біля найближчого водоймища. Там його і затримали.

У кинутій машині поліцейські знайшли зниклу дівчинку. Вона розповіла, що чоловік заманив її в автомобіль, вивіз за село і згвалтував. І свій телефон, і телефон жертви насильник заздалегідь відключив задля конспірації.

Машину шукали всю ніч

51-річний затриманий виявився знайомим дівчинки і співмешканцем її бабусі. Раніше чоловік вже був судимий за згвалтування. За повторний злочин і з огляду на юний вік жертви підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно вирок педофілу, який згвалтував 12-річну дівчинку, винесли в Рівненській області. Слідство і суд розтягнулися на два роки, але гвалтівник відповідальності не уникнув і отримав вісім років колонії.

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