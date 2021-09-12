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На Львівщині суд відпустив на свободу злочинця, який стріляв з рушниці в поліцейських

11:17 12 вересня 2021
На Львівщині суд відпустив на свободу злочинця, який стріляв з рушниці в поліцейських

На Львівщині Кам'янка-Бузький суд відпустив чоловіка, який у березні цього року з мисливської рушниці стріляв у патрульних. При цьому Василя Гулу визнали винним у трьох злочинах: незаконному зберіганні бурштину, незаконному носінню холодної зброї та погрозах або насильстві щодо працівника правоохоронного органу.

Як повідомляє 5 канал, суд не знайшов доказів, що він мав намір убити правоохоронів, адже тоді жоден із них не був поранений. До того ж Гула, на думку судді, здійснив… замало пострілів.

«Гула здійснив два постріли в напрямку трьох інспекторів поліції, чим вчинив замах на вбивство трьох працівників правоохоронного органу. Таке твердження колегія суддів оцінює критично, оскільки вважає, що вчиняючи замах на вбивство трьох осіб, здійснення двох пострілів є недостатньо. Що в свою чергу вказує на відсутність у Гули умислу на протиправне заподіяння смерті», — йдеться у рішенні судді.

У свою чергу правоохоронці, приголомшені м'яким вироком суду, планують подавати апеляцію.

«Патрони не були холості, розумієте, була відстань між нами 20−30 метрів, коли він стрільнув, то між мною і напарником був такий прорив повітря. Ми відчули що це була куля. І експерт на судовому засіданні сказав, що це була монолітна куля. Тобто це суцільна куля, якою він нас міг вбити», — розповів інспектор поліції Львівщини Ростислав Зворський.

За його словами, під час обшуку авто виявили бурштин, це протизаконно, і кастет, а це холодна зброя. За цими двома статтями Василя Гулу і визнали винним. Сукупно суд дав обвинуваченому 3 роки позбавлення волі. Але врахувавши, що той раніше не притягувався до відповідальності, його звільнили від відбування покарань із випробувальним терміном у 2 роки.

Нагадаємо, в липні перестрілку з патрульними влаштували в Голосіївському районі Києва. Стрілка затримали, однак два правоохоронці отримали поранення.

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