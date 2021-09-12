Під Києвом знайдено мертвим «непростого» суддю Печерського райсуду

У суботу, 11 вересня, в селі Погреби на Київщині знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця. Як повідомляє Обозреватель, в той вечір чоловік відпочивав в будинку знайомого, військового пенсіонера П., який займався адвокатською діяльністю.

За свідченням сусідів, у господаря і його гостя нібито був конфлікт, причому його учасником був і слідчий Солом'янського районного управління Національної поліції Х.

Чоловіки розпивали спиртні напої, потім між ним і 53-річним суддею виникла раптова суперечка, під час якої останній наніс тілесні ушкодження правоохоронцю. Після цього підпилий суддя спіткнувся об вазу і впав на підлогу. Поліція виявила його тіло в вітальні. На обличчі в області носа і на футболці чоловіка були помітні сліди бурого кольору.

Відомо, що Писанця перевели до Печерського райсуду Києва в 2015 році, а з 1998 до 2011 року він був суддею і головою Свердловського міського суду Луганської області. У липні 2012 року невідомі побили суддю у зв'язку з його «професійною діяльністю».

Нагадаємо, раніше в Києві в районі ДВРЗ прямо на вулиці застрелили чоловіка, причому його спочатку побили, а потім вистрілили в корпус і в голову. Вбивці втекли.

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