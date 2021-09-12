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Події

У крові виявили 2,67 проміле алкоголю: в Києві легковик з п'яним водієм влетів в авто патрульних

15:24 12 вересня 2021
ДТП

В Києві нетверезий водій спровокував ДТП з автомобілем патрульної поліції. Копи отримали травми.

За інформацією столичної патрульної поліції, аварія сталася близько 4 години ранку на бульварі Лесі Українки.

Патрульні зупинилися на світлофорі, чекали зелений сигнал, коли відчули потужний удар в задню частину службового автомобіля Toyota. Інспекторів, які отримали травми, ушпиталили медики.

Як з'ясувалося, автомобілем Audi, який зробив наїзд на машину поліції, керував водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Прилад драгер показав 2,67 проміле алкоголю в крові, що більш ніж в 13 разів перевищує допустимий рівень.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група й медики.

Раніше на трасі Київ — Чоп у ДТП загинула дівчина співробітник поліції.

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