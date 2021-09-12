Загинула неповнолітня дівчина: на автодорозі Львів-Луцьк сталася смертельна ДТП

У неділю, 12 вересня, на автодорозі Львів-Луцьк сталася ДТП, в якій загинула 17-річна дівчина.

Як повідомили в поліції, 22-річний водій автомобіля «Рено Лагуна», перебуваючи у нетверезому стані, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та перекинувся. Загинула 17-річна пасажирка.

Ще троє чоловіків у віці 17, 24 та 26 років були ушпиталені.

Водію-порушнику загрожує позбавлення волі строком до десяти років.

Нагадаємо, в ніч на неділю у Києві нетверезий водій в'їхав у машину поліції. Травми отримали патрульні поліцейські.

А в Сумській області водій ВАЗ-2109 виїхав на зустрічну смугу без включених фар та зіткнувся з вантажівкою. В результаті аварії постраждали троє неповнолітніх дітей і сам водій ВАЗу.

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