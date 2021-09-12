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У вантажівку потрапила ракета найманців Путіна: названа причина смерті українського морпіха на Донбасі

22:36 12 вересня 2021
У вантажівку потрапила ракета найманців Путіна: названа причина смерті українського морпіха на Донбасі

У неділю, 12 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув матрос 503-го окремого батальйону морської піхоти Артур Голуб.

Про смерть морпіха від осколкових поранень, отриманих в результаті попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку ВСУ, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Трагедія трапилася біля Верхньоторецького. Загиблому солдату було всього 27 років.

Артем Голуб родом з Малина Житомирської області. У 2020 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування. У батальйоні прослужив понад 1,5 року. Вдома у загиблого залишилася мати.

Сьогодні окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях ВСУ — в районі Нью-Йорка, Невельського та Верхньоторецького, повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, 11 вересня в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший сержант Олексій Куленко з Кіровоградської області. У загиблого залишилися батько та троє дітей.

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