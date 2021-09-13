26.64 / 26.83 31.32 / 31.64
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Дніпрі в ДТП постраждали шестеро людей, серед них — двоє дітей

15:22 13 вересня 2021
дтп

У Дніпрі триває розслідування масштабного ДТП на вулиці Калиновій, де через водія-неадеквата постраждали мати з двома дітьми і двоє чоловіків-пішоходів. Порушника затримали, відкрито кримінальне провадження про п'яне водіння. Про це повідомила поліція області.

дтп
Розслідується справа про п'яного водінні

ДТП сталося ввечері 12 вересня. За попередніми даними, 33-річний водій «Mercedes» спочатку зіткнувся з «Mitsubishi», де знаходилися жінка і двоє її дітей двох і восьми років. Потім неадекват виїхав на зустрічну смугу, а потім наїхав ще й на пішоходів, які переходили дорогу. Постраждалі чоловіки 30 і 50 років зараз в лікарні.

Сам винуватець ДТП теж отримав травми і став шостим потерпілим в аварії. Остаточно втративши керованість, машина вилетіла на тротуар, збила бетонну огорожу і зупинилася лише біля стіни житлового будинку.

Нагадаємо, в Україні намагалися боротися з п'яними водіями регулярним підвищенням штрафів. Згідно з останніми правками до закону, фінансові санкції можуть доходити до 51 тис. гривень, а злісним порушникам загрожує позбавлення прав на 10 років і конфіскація автомобіля.

152

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полякова з чоловіком і дітьми

«Штормить тихо»: Оля Полякова пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках

рахунки

Платіжку чекати не потрібно: «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ

Рапан

Не медузи: вчені назвали тварину, що становить реальну загрозу для Азовського моря

Потап і Настя Каменських

Потап назвав причину, чому у них з Каменських немає спільних дітей

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.