У Дніпрі в ДТП постраждали шестеро людей, серед них — двоє дітей

У Дніпрі триває розслідування масштабного ДТП на вулиці Калиновій, де через водія-неадеквата постраждали мати з двома дітьми і двоє чоловіків-пішоходів. Порушника затримали, відкрито кримінальне провадження про п'яне водіння. Про це повідомила поліція області.

Розслідується справа про п'яного водінні

ДТП сталося ввечері 12 вересня. За попередніми даними, 33-річний водій «Mercedes» спочатку зіткнувся з «Mitsubishi», де знаходилися жінка і двоє її дітей двох і восьми років. Потім неадекват виїхав на зустрічну смугу, а потім наїхав ще й на пішоходів, які переходили дорогу. Постраждалі чоловіки 30 і 50 років зараз в лікарні.

Сам винуватець ДТП теж отримав травми і став шостим потерпілим в аварії. Остаточно втративши керованість, машина вилетіла на тротуар, збила бетонну огорожу і зупинилася лише біля стіни житлового будинку.

Нагадаємо, в Україні намагалися боротися з п'яними водіями регулярним підвищенням штрафів. Згідно з останніми правками до закону, фінансові санкції можуть доходити до 51 тис. гривень, а злісним порушникам загрожує позбавлення прав на 10 років і конфіскація автомобіля.

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