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Події

У Харкові 15-річна дівчина наклала на себе руки

11:20 14 вересня 2021
харків будинок

Проблема підліткових суїцидів дісталася і до Харкова. Увечері 13 вересня з даху дев'ятиповерхового будинку стрибнула дівчинка 15 років. На дах підліток прийшла з подругою. Приятелька і стала головним свідком самогубства, повідомляє Telegram-канал ТруХа.

За словами свідка, на дах дівчата прийшли помилуватися заходом. 15-річна харків'янка зробила селфі, а потім розбіглася і стрибнула вниз. Вижити при падінні з 30-метрової висоти шансів не було. Приятелька жертви згадувала, що школярка захоплювалася комп'ютерними іграми і японською субкультурою.

Нагадаємо, після хвилі підліткових суїцидів на початку року дитячий омбудсмен Микола Кулеба виступив з ініціативою заборонити в Україні додаток Tik Tok, так як там поширюється деструктивний контент і цього ніхто не контролює.

Раніше психологи приводили «ФАКТАМ» дані досліджень про те, що часом про самогубство думають 80−85 відсотків неповнолітніх, але такі думки зовсім не означають, що всі підлітки готові піти на відчайдушний крок. Насторожити батьків повинні надмірна самокритичність і низька самооцінка дитини, захоплення депресивною музикою або літературою, безсоння, бажання роздарувати цінні для підлітка речі.

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