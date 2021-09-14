На Волині вже добу шукають обвинуваченого в зґвалтуванні школярки, що втік з будівлі суду

На Волині розшукують чоловіка, який 13 вересня після зміни запобіжного заходу втік з приміщення Луцького міськрайонного суду. За словами речниці управління Національної поліції Волинською області Ольги Бузулук, йдеться про 37-річного Сергія Плотнікова, який народився у селі Зарудчі Камінь-Каширського району.

Чоловік одружений і має сина, проте 2016 року його обвинуватили у викраденні неповнолітньої дівчини та її зґвалтуванні.

«Слідчі встановили що він тоді викрав ученицю 11 класу і в лісі зґвалтував дівчину. Після цього він погрожував розправою працівнику поліції. Пізніше йому було оголошено підозру в крадіжці з проникненням, яке він здійснив разом зі спільниками, незаконне поводження зі зброєю», — сказала речниця в коментарі Суспільне.

З 21 травня і до 10 вересня чоловік перебував у Луцькому СІЗО, а 13 вересня втік з приміщенні Луцького міськрайонного суду, суддя якого залишив його під вартою.

У поліції вважають, що втеча стала можливою, тому що судді не попередили правоохоронців та судову охорону про зміну запобіжного заходу, тому підсудний зміг залишити приміщення.

Як виявилося, не були попереджені про запобіжний захід і працівники судової охорони.

Зараз усі наряди правоохоронців області та України отримали орієнтування на втікача. Зокрема, його зріст — 170 см. Худорлявої статури, короткострижений. Розмовляє російською, або суржиком. Був одягнений в чорний спортивний костюм з капюшоном.

За фактом втечі з під варти правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 393 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Раніше підозрюваний в небезпечному злочині втік з Ірпінського суду під Києвом. Його пошуки /тривали півтора дні.

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