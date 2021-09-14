У Харкові рятують 6-річну дитину, яку мало не вбили ворота на шкільному стадіоні

У Харкові в реанімацію потрапив 6-річний хлопчик, на якого впали ворота на шкільному стадіоні по вулиці Академіка Павлова. Як повідомили в прес-службі Національної поліції в Харківській області, повідомлення про госпіталізацію дитини надійшло в поліцію близько 18:00 14 вересня.

Нині постраждалий хлопчик у важкому стані перебуває в Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, а відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 275 («Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд») Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за цією статтею полягає в позбавленні волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше в Білій Церкві школяр опинився в лікарні через ігри з канцелярським ножем на уроці.

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