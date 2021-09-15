Встановлено причину масового отруєння школярів в Хмельницькому: відкрито кримінальну справу

Фахівці виявили збудник інфекції, що спровокувала масове отруєння дітей молодших класів в Хмельницькому. Ним виявився золотистий стафілокок.

На даний момент, повідомили в Офісі президента, було підтверджено отруєння 92 дітей.

До обласного центру направили комісію, до складу якої увійшли заступник голови Офісу президента Юлія Соколовська, радник-уповноважений президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дарина Герасимчук, радник керівника ОП Вікторія Романова і головний санітарний лікар Ігор Кузин. До речі, за його словами, в окремих потерпілих дітей при обстеженні виявили ще і коронавірус.

За словами Соколовської, за результатами перевірки було рекомендовано відсторонити від виконання обов'язків директора школи, в якій отруїлися діти. Також очікується перевірка отримання санітарних книжок працівниками харчоблоку і наявності всіх необхідних аналізів і обстежень.

Тим часом в ГСЧС повідомили, що на ранок середи, 15 вересня, в інфекційній лікарні Хмельницького з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція залишалися двоє дітей, які раніше отруїлися в харчоблоці навчального закладу.

Нагадаємо, раніше масове отруєння зі смертю дітей було зафіксовано на Вінниччині — поліцією розпочато розслідування кримінального провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Одна з версій отруєння — вживання грибів або лісових ягід.

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